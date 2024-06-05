СМИ: В Германии проукраинский депутат после нападения на него подал жалобу на "подругу Путина"

Депутат немецкого Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер подал юридическую жалобу на представительницу левых радикалов Сару Вагенкнехт относительно ее комментариев в его адрес.

Об этом агентству Bloomberg рассказал источник, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении перед примерно 300 собравшимися в западном городе Саарбрюкен 27 мая лидер партии "Альянс Сары Вагенкнехт" призвала принять меры, чтобы остановить усилия Кизеветтера, направленные на военную поддержку Украины.

По ее словам, поддержка Кизеветтером использования Украиной оружия, поставляемого Германией, "для нападения на Россию" рискует "перенести войну в Германию": "Это безумие. Вы должны остановить таких людей. Вы не можете позволить им продолжать".

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Пять дней спустя на Кизеветтера напали на агитационном мероприятии ХДС в юго-западном регионе Баден-Вюртемберг, в результате чего депутат получил незначительные травмы.

Нападавший назвал депутата от ХДС "разжигателем войны" и сбил его с ног.

По данным собеседника агентства, Кизеветтер подал жалобу на Вагенкнехт, поскольку убежден, что ее заявления можно расценивать как подстрекательство к насилию.

Кроме того, представитель ХДС выдвинул аналогичные обвинения против мужа Вагенкнехт, Оскара Лафонтена, который на том же мероприятии в Саарбрюкене заявил, что "сумасшедшие люди" вроде Кизеветтера должны быть "за решеткой" из-за того, что он назвал "поддержкой войны".

Он обвинил Кизеветтера в том, что он активно ищет конфликта с Россией и рискует развязать Третью мировую войну.

Сам Кизеветтер отказался от комментариев, сославшись на то, что расследование продолжается.

Напомним, Сара Вагенкнехт на съезде своей партии 27 января в очередной раз призвала правительство ФРГ вести переговоры с Россией, чтобы остановить войну в Украине.

Ранее Вагенкнехт отрицала, что имеет симпатии к Кремлю и что ее будущая партия является пропутинской, а также подчеркнула, что, "конечно", осуждает войну в Украине. В то же время она заявила, что не видит ничего плохого в сотрудничестве с Россией и не верит, что военная помощь Украине поможет "закончить войну".

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды": Опаснее ультраправых: чем грозит новая партия левой "подруги Путина" в Германии.