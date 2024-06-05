Зеленський і Макрон у Франції підпишуть дві угоди на 650 млн євро

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Франції 7 травня підпише з французьким візаві Емманюелем Макроном дві угоди про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Monde, анонсували в Єлисейському палаці.

Угоди, які підпишуть Зеленський і Макрон, будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, в Україні.

Перша угода надасть Французькому агентству розвитку 400 мільйонів євро у вигляді кредитів і 50 – у вигляді грантів до 2027 року для розширення діяльності в Україні, зокрема підтримки в енергетичному і транспортному секторах, а також розвитку потенціалу місцевої влади.

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Друга угода стосується створення фонду підтримки критичної інфраструктури з бюджетом у 200 мільйонів євро. Йтиметься про підтримку французьких компаній у майбутніх тендерах "у сферах енергетики, транспорту, водопостачання та санітарії, охорони здоров'я та сільського господарства".

"Ці кошти будуть використані для фінансування великих проектів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу", – підкреслили в канцелярії Макрона.

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців у Парижі відбудеться у п’ятницю 7 червня.

Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.