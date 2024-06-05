Зеленский и Макрон во Франции подпишут два соглашения на 650 млн евро

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию 7 мая подпишет с французским визави Эмманюэлем Макроном два соглашения о предоставлении кредитов и грантов на сумму 650 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde, анонсировали в Елисейском дворце.

Соглашения, которые подпишут Зеленский и Макрон, будут направлены на поддержку местных органов власти и критически важной инфраструктуры, в частности энергетической, в Украине.

Первое соглашение предоставит Французскому агентству развития 400 миллионов евро в виде кредитов и 50 – в виде грантов до 2027 года для расширения деятельности в Украине, в частности поддержки в энергетическом и транспортном секторах, а также развития потенциала местных властей.

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Второе соглашение касается создания фонда поддержки критической инфраструктуры с бюджетом в 200 миллионов евро. Речь пойдет о поддержке французских компаний в будущих тендерах "в сферах энергетики, транспорта, водоснабжения и санитарии, здравоохранения и сельского хозяйства".

"Эти средства будут использованы для финансирования крупных проектов, для укрепления или замены энергетической инфраструктуры, которая выходит из строя", – подчеркнули в канцелярии Макрона.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и еще рядом должностных лиц в Париже состоится в пятницу 7 июня.

Визит Зеленского Макрон анонсировал еще на прошлой неделе, при этом украинская сторона его пока не подтверждала.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и критику со стороны России.