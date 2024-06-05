Президент США Джо Байден цього тижня зустрінеться зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час їхнього перебування у Франції на заходах, присвячених Дню висадки союзників у Нормандії, а через тиждень вони проведуть зустріч в Італії у межах саміту G7.

Як пише "Європейська правда", про це заявив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

Представник Білого дому сказав про це журналістам на борту літака з американським лідером, який вилетів до Франції.

"Поки він буде в Нормандії, у нього буде можливість зустрітися з президентом Зеленським та поговорити з ним про стан справ в Україні, а також про те, як ми можемо продовжити й поглибити нашу підтримку України", – сказав Салліван.

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Він додав, що Байден, як очікують, також зустрінеться з українським лідером під час саміту держав "Групи семи" в Італії наступного тижня.

"Протягом трохи більше ніж тижня президент матиме дві предметні зустрічі з президентом Зеленським", – зазначив Салліван.

Раніше повідомляли, що на заходах, присвячених Дню висадки в Нормандії, будуть присутні президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та члени британської королівської сім'ї.

Також стало відомо, що у саміті G7 13-15 червня в Італії візьме участь президент України Володимир Зеленський.

На саміті, який буде значною мірою зосереджений на війні в Україні і конфлікті на Близькому Сході, очікується схвалення плану "Групи семи" щодо використання заморожених російських активів.

У Білому домі повідомили, що очільники держав "Групи семи" обговорять підтримку України та притягненні Росії до відповідальності через розв'язану нею повномасштабну агресію.