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Візит Зеленського до Парижа відбудеться у п’ятницю, стали відомі деталі 

Новини — Середа, 5 червня 2024, 08:27 — Марія Ємець

Зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та ще низкою посадовців відбудеться у п’ятницю 7 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", таку дату зустрічі наводить Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац. 

Згідно з цим повідомленням, Зеленського чекають у Парижі у п'ятницю 7 червня, після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.

Зеленський зустрінеться також з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню і вони відвідають підприємства збройової групи KNDS під Парижем, де виготовляються артилерійські боєприпаси.

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У програмі візиту також виступ Зеленського за трибуною Національної асамблеї – нижньої палати парламенту Франції, і переговори з її очільницею Яель Брон-Піве, яка у березні приїздила в Україну. 

Візит Зеленського Макрон анонсував ще минулого тижня, водночас українська сторона його поки не підтверджувала.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

Стверджується, що про таке рішення Париж може оголосити якраз із нагоди візиту Зеленського.

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Франція
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