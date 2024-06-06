Укр Рус Eng

Польські фермери не знімуть блокаду КПП "Рава-Руська", як обіцяли

Новини — Четвер, 6 червня 2024, 15:01 — Ірина Кутєлєва

Польські фермери вирішили продовжити до кінця доби 6 червня блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Демченко раніше заявляв, що о 14:00 польські фермери мають припинити блокування.

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться", – зазначив він.

Реклама:

За словами представника Держприкордонслужби, учасники блокади сказали, що тепер планують припинити блокаду о 00:00 7 червня.

Він додав, що наразі ситуація перед заблокованим пунктом пропуску не змінюється: польські фермери не пропускають вантажівки в бік Польщі.

В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60.

Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Дональда Туска.

Читайте детально про те, як та чи надовго Дональд Туск переконав польських фермерів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща
Реклама: