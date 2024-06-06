Польські фермери не знімуть блокаду КПП "Рава-Руська", як обіцяли

Польські фермери вирішили продовжити до кінця доби 6 червня блокування руху вантажівок на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Як пише "Європейська правда", про це сказав речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Демченко раніше заявляв, що о 14:00 польські фермери мають припинити блокування.

"Блокування польськими фермерами напрямку пункту пропуску Рава-Руська в зазначений час, як це повідомлялося раніше, о 14 годині 6 червня не завершиться", – зазначив він.

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За словами представника Держприкордонслужби, учасники блокади сказали, що тепер планують припинити блокаду о 00:00 7 червня.

Він додав, що наразі ситуація перед заблокованим пунктом пропуску не змінюється: польські фермери не пропускають вантажівки в бік Польщі.

В бік України незначна кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон, за минулу добу це було близько 60.

Станом на ранок в черзі на території Польщі перебувало близько 50 ваговозів.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня, після прохання глави уряду Дональда Туска.

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