Польские фермеры не снимут блокаду КПП "Рава-Русская", как обещали

Польские фермеры решили продолжить до конца суток 6 июня блокирование движения грузовиков на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне".

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Демченко ранее заявлял, что в 14:00 польские фермеры должны прекратить блокирование.

"Блокирование польскими фермерами направления пункта пропуска "Рава-Русская" в указанное время, как это сообщалось ранее, в 14:00 6 июня не завершится", – отметил он.

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По словам представителя Госпогранслужбы, участники блокады сказали, что теперь планируют прекратить блокаду в 00:00 7 июня.

Он добавил, что сейчас ситуация перед заблокированным пунктом пропуска не меняется: польские фермеры не пропускают грузовики в сторону Польши.

В сторону Украины незначительное количество грузовых транспортных средств пересекает границу, за минувшие сутки это было около 60.

По состоянию на утро в очереди на территории Польши находилось около 50 тяжеловозов.

Как известно, с 4 июня на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Дональда Туска.

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