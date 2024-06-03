Польща хоче відохотити мігрантів, які прибувають через Білорусь, інформаційною кампанією

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підготує інформаційну кампанію, спрямовану на жителів країн, звідки приїжджають люди, які намагаються нелегально перетнути кордон з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує радіостанція RMF FM.

Сікорський пояснив, що кампанія спробує показати, "що відбувається на кордоні, для іноземців", аби вони "не були обмануті росіянами чи білорусами".

Голова польського МЗС зазначив, що серед людей, які нещодавно були затримані під час спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі, 90% – це люди з російськими візами, тоді як Білорусь узагалі скасувала візовий режим для громадян певних країн.

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"Ми покажемо, що кордон захищений. Ми сподіваємося, що це переконає цих людей не наражати себе на небезпеку і не віддавати себе в розпорядження контрабандистів, КДБ і ГРУ", – сказав він.

Кампанію, насамперед відео, планують поширювати до країн, звідки походять мігранти, через польські дипломатичні представництва.

Минулого тижня глава польського уряду Дональд Туск оголосив, що через ситуацію на кордоні з Білоруссю – де почастішали випадки нападу на прикордонників і проривів загороджень – там буде відновлена буферна зона.

29 травня Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі опублікувало проєкт постанови, яка тимчасово заборонить доступ до низки районів у прикордонній зоні з Білоруссю.

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