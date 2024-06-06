Дуда созывает Совет нацбезопасности из-за обострения на границе с Беларусью

Польский президент Анджей Дуда решил созвать заседание Совета национальной безопасности из-за событий последних месяцев на границе с Беларусью, где увеличилось миграционное давление и количество случаев атак на пограничников.

Об этом он объявил во время прибытия в Нормандию 6 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство РАР.

На брифинге Дуду спросили о задержании военной полицией трех солдат, которые в конце марта и в начале апреля сделали предупредительные выстрелы в сторону мигрантов, которые пытались пересечь границу со стороны Беларуси.

Президент Польши заявил, что задержание его шокировало, и он не понимает, почему об этом объявили только сейчас. Дуда добавил, что беспокойство вызывает не только это, но и нападения на польских пограничников, охраняющих границу с Беларусью.

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"В связи с тем, что происходит в последнее время и в последние месяцы, я принял решение созвать Совет национальной безопасности", – анонсировал он.

Дуда уточнил, что заседание состоится на следующей неделе, вероятно в понедельник, 10 июня, поскольку сейчас в Польше продолжается кампания перед выборами в Европейский парламент.

Как известно, в последнее время ситуация на белорусско-польской границе снова обострилась, столкновения мигрантов с пограничниками происходят регулярно.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа к пограничной зоне после того, как в конце мая в районе села Дубиче Церкевне пограничника ранили ножом.

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