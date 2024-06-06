В угорському університеті перенесли іспити через підйом рівня води в Дунаї

Будапештський університет технології та економіки (BME) закрив один із корпусів, де триває екзаменаційна сесія, через загрозу підтоплення у результаті розливу Дунаю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні закладу.

Будівля корпусу "К", розташована на набережній Будапешта, закрилась із 5 червня у зв'язку з "високим рівнем води в Дунаї і його впливом на каналізаційну систему".

Очікується, що корпус знову відкриють наступного вівторка, 11 червня, після того, як рівень води в Дунаї дещо спаде. Інші корпуси університету не постраждали, уточнюється в повідомленні.

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Наразі в BME триває екзаменаційна сесія, тому іспити та заходи, які планувались у закритому корпусі, вирішили перенести в інші корпуси.

Заснований у 1782 році, Будапештський університет технології та економіки є найважливішим закладом вищої технологічної освіти в Угорщині, а також одним із найстаріших вишів у Східній Європі.

Зазначимо, що підйом рівня води в Дунаі пов'язаний із сильними зливами, які накрили Європу минулого тижня.

На півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, які після цього почались, їхній пік майже минув.

Підтверджена кількість жертв повені на півдні Німеччини зросла до п'яти після того, як із затонулого авто в Баварії витягнули тіло жінки.