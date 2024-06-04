Кількість жертв повені в Німеччині зросла до п'яти

Підтверджена кількість жертв повені на півдні Німеччини зросла до п'яти після того, як із затонулого авто в Баварії витягнули тіло жінки.

Як пише "Європейська правда", про це інформує AP.

У вівторок поліція повідомила, що п'ятою жертвою стала жінка. Рятувальники знайшли в маленькому містечку Маркт Реттенбах майже затоплений автомобіль, звідки дістали її тіло.

За словами правоохоронців, водійка, яка, схоже, проігнорувала бар'єри, що перекривали затоплену дорогу в понеділок, з'їхала з дороги в поле та зателефонувала в службу порятунку, щоб попередити про те, що її машина заповнюється водою.

Реклама:

Хоча на південному заході Німеччини ситуація вже покращилася, рівень води залишається високим у деяких частинах Баварії, зокрема, на Дунаї та в районі Розенгайм на південному сході країни. В останньому евакуювали 50 осіб з району під стародавнім замком, що зазнав додаткових руйнувань через інтенсивні зливи.

Нагадаємо, на півдні Німеччини продовжують боротися з наслідками повеней, що почалися після дуже інтенсивних дощів минулої п’ятниці.

Пік повені майже минув, рівень води надалі має спадати. Через негоду раніше загинули щонайменше четверо людей.

В ніч на вівторок після сильних дощів підтопило також окремі міста у польській Сілезії.