В венгерском университете перенесли экзамены из-за подъема уровня воды в Дунае

Будапештский университет технологии и экономики (BME) закрыл один из корпусов, где продолжается экзаменационная сессия, из-за угрозы подтопления в результате разлива Дуная.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении заведения.

Здание корпуса "К", расположенное на набережной, закрылось с 5 июня в связи с "высоким уровнем воды в Дунае и его влиянием на канализационную систему".

Ожидается, что корпус снова откроют в следующий вторник, 11 июня, после того, как уровень воды в Дунае несколько спадет. Другие корпуса университета не пострадали, уточняется в сообщении.

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Сейчас в BME продолжается экзаменационная сессия, поэтому экзамены и мероприятия, которые планировались в закрытом корпусе, решили перенести в другие корпуса.

Основанный в 1782 году, Будапештский университет технологии и экономики является важнейшим учреждением высшего технологического образования в Венгрии, а также одним из старейших вузов в Восточной Европе.

Отметим, что подъем уровня воды в Дунае связан с сильными ливнями, которые накрыли Европу на прошлой неделе.

На юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, которые после этого начались, их пик почти прошел.

Подтвержденное количество жертв наводнения на юге Германии возросло до пяти после того, как из затонувшего авто в Баварии вытащили тело женщины.