Працівники суспільного мовника Словаччини оголосили перший в історії страйк

Страйковий комітет словацького суспільного мовника RTVS планує провести кількагодинний "попереджувальний страйк" у понеділок, 10 червня, у зв'язку з намірами влади реформувати мовлення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denník N.

Акція працівників RTVS відбудеться напередодні початку парламентської сесії Словаччини, на якій депутати, як очікується, ухвалять остаточне рішення щодо нового закону про суспільне мовлення. На думку співробітників мовника та опозиції, уряд хоче взяти ЗМІ під свій контроль.

"Це буде перший страйк в історії RTVS. Після попереджувального страйку ми оцінимо ситуацію і готові до організації інших страйків", – заявили члени страйкового комітету RTVS.

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Працівники суспільного мовника заявили, що не планують переривати або перешкоджати мовленню під час акції протесту. За даними Denník N, в акції візьмуть участь 150 людей, які пройдуть колоною до Міністерства культури Словаччини.

Коаліційний уряд популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення, а словацький парламент проголосував за неї на останній сесії у червні.

Серед іншого, закон передбачає ліквідацію RTVS і утворення на його місці нової організації, а також дострокове припинення повноважень нинішнього директора мовника – Любоша Махая, який почав роботу влітку 2022 року, до приходу нинішньої коаліції до влади.

Фіцо не раз звинувачував RTVS у необ'єктивності, а в листопаді 2023 року оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, яких звинуватив у "ворожій політичній позиції".