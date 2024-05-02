У Братиславі тисячі людей протестували проти реформи суспільного мовника
Новини — Четвер, 2 травня 2024, 21:20 —
Тисячі словаків 2 травня вийшли на мітинг у столиці Братиславі на знак протесту проти суперечливої реформи суспільного мовника RTVS, яке, як побоюються опоненти, посилить контроль влади над ЗМІ.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства АР.
Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", яка організувала протест, Міхал Шимечка заявив перед присутніми, що словацькій демократії "потрібен сильний і незалежний" суспільний мовник RTVS.
"Якщо Фіцо отримає контроль над RTVS, це означатиме рішучий крок на шляху до Орбана і Путіна", – сказав Шимечка.
Депутатка від "Прогресивної Словаччини" Зора Яурова своєю чергою сказала, що словацька влада не розуміє суті суспільного мовлення, яке "полягає в захисті демократії, верховенства права і свободи".
Коаліційний уряд популістського прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо 24 квітня схвалив реформу суспільного мовлення, яка, як очікується, буде ухвалена парламентом уже у червні.
Реформа передбачає ліквідацію RTVS і утворення на його місці нової організації.
Ініціативу, внесену міністеркою культури Словаччини Мартіною Шимковічовою, розкритикували президентка Зузана Чапутова, місцеві журналісти, опозиція, міжнародні медіа організації та Європейська комісія.
У листопаді 2023 року Роберт Фіцо оголосив бойкот чотирьом опозиційним словацьким ЗМІ, яких звинуватив у "ворожій політичній позиції".