Работники общественного вещателя Словакии объявили первую в истории забастовку

Забастовочный комитет словацкого общественного вещателя RTVS планирует провести многочасовую "предупредительную забастовку" в понедельник, 10 июня, в связи с намерениями властей реформировать вещание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Denník N.

Акция работников RTVS состоится накануне начала парламентской сессии Словакии, на которой депутаты, как ожидается, примут окончательное решение по новому закону об общественном вещании. По мнению сотрудников вещателя и оппозиции, правительство хочет взять СМИ под свой контроль.

"Это будет первая забастовка в истории RTVS. После предупредительной забастовки мы оценим ситуацию и готовы к организации других забастовок", – заявили члены забастовочного комитета RTVS.

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Работники общественного вещателя заявили, что не планируют прерывать или препятствовать вещанию во время акции протеста. По данным Denník N, в акции примут участие 150 человек, которые пройдут колонной к Министерству культуры Словакии.

Коалиционное правительство популистского премьер-министра Словакии Роберта Фицо 24 апреля одобрило реформу общественного вещания, а словацкий парламент проголосовал за нее на последней сессии в июне.

Среди прочего, закон предусматривает ликвидацию RTVS и образование на его месте новой организации, а также досрочное прекращение полномочий нынешнего директора вещателя – Любоша Махая, который начал работу летом 2022 года, до прихода нынешней коалиции к власти.

Фицо не раз обвинял RTVS в необъективности, а в ноябре 2023 года объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, которых обвинил во "враждебной политической позиции".