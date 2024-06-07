Reuters: Німеччина розглядає можливість придбати ще 8 винищувачів F-35

Німеччина розглядає можливість придбання восьми додаткових винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на додаток до вже замовлених 35 літаків.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters на умовах анонімності повідомило військове джерело.

За словами джерела, Берлін вивчає вартість такої угоди, оскільки ця модель літака розглядається сьогодні як найсучасніший винищувач.

За даними агентства, перші вісім F-35 планують поставити в 2026 році.

Реклама:

В такому випадку F-35 замінить застарілі Tornado – єдиний німецький літак, здатний нести американські ядерні бомби, що зберігаються в Німеччині.

Як зазначає Reuters, винищувачі, які також можуть нести американську ядерну зброю, хочуть розмістити на авіабазі поблизу західнонімецького міста Бюхель у 2027 році.

У 2022 році Німеччина вирішила замовити 35 винищувачів F-35 разом з ракетами та іншим озброєнням на суму близько 10 мільярдів євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував придбання ще 20 винищувачів Eurofighter в межах програми зі зміцнення збройних сил країни.

Повідомляли, що бюджетний комітет нижньої палати парламенту Німеччини Бундестагу схвалив закупівлю додаткових артилерійських боєприпасів калібру 155 міліметрів, зокрема для потреб України.

А міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомляв, що збройні сили країни отримають загалом вісім нових зенітно-ракетних комплексів Patriot.