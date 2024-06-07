Reuters: Германия рассматривает возможность приобрести еще восемь истребителей F-35

Германия рассматривает возможность покупки восьми дополнительных истребителей F-35 производства американского оборонного гиганта Lockheed Martin в дополнение к уже заказанным 35 самолетам.

Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters на условиях анонимности сообщил военный источник.

По его словам, Берлин изучает стоимость такой сделки, поскольку эта модель самолета рассматривается сегодня как самый современный истребитель.

По данным агентства, первые восемь F-35 планируют поставить в 2026 году.

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В таком случае F-35 заменит устаревшие Tornado – единственный немецкий самолет, способный нести американские ядерные бомбы, размещенные в Германии.

Как отмечает Reuters, истребители, которые также могут нести американское ядерное оружие, хотят разместить на авиабазе вблизи западногерманского города Бюхель в 2027 году.

В 2022 году Германия решила заказать 35 истребителей F-35 вместе с ракетами и другим вооружением на сумму около 10 млрд евро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал приобретение еще 20 истребителей Eurofighter в рамках программы по укреплению вооруженных сил страны.

Сообщалось, что бюджетный комитет нижней палаты парламента Германии Бундестага одобрил закупку дополнительных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, в частности для нужд Украины.

А министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что вооруженные силы страны получат в общей сложности восемь новых зенитно-ракетных комплексов Patriot.