Топвійськовий НАТО: Не має бути обмежень на дальність ударів західною зброєю по Росії

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, аби ефективно обороняти себе.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

Бауер підтримав дозвіл на удари західною зброєю по Росії, пояснивши його військовою логікою.

"Право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож із військового погляду, знову ж таки, якщо ціль розташована вглибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі. Наприклад, літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії", – навів він приклад.

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Голова Військового комітету Альянсу пояснив, що збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил.

"І якщо ви відтісните росіян вглиб Росії, це ускладнить для них боротьбу", – підсумував Бауер.

Окремо він додав, що Захід повинен не допустити, аби Владімір Путін шантажуваі його "червоними лініями", позаяк це лише давало Росії час зміцнити оборону й посилити позиції в Україні.

"Тому ми повинні бути обережними, щоб не переходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все", – вважає топвійськовий НАТО.

Президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.