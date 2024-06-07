Топ-военный НАТО: Не должно быть ограничений на дальность ударов западным оружием по России

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украина должна иметь право наносить удары по территории России западным оружием без ограничения дальности, чтобы эффективно оборонять себя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью The Washington Post.

Бауэр поддержал разрешение на удары западным оружием по России, объяснив его военной логикой.

"Право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений по дальности. Поэтому с военной точки зрения, опять же, если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели. Например, самолетам, которые взлетают с аэродрома в глубине России", – привел он пример.

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Председатель Военного комитета Альянса пояснил, что увеличение дальнобойности оружия в Украине усложнило тыловое обеспечение российских сил.

"И если вы оттесните россиян вглубь России, это усложнит для них борьбу", – подытожил Бауэр.

Отдельно он добавил, что Запад должен не допустить, чтобы Владимир Путин шантажировал его "красными линиями", поскольку это лишь давало России время укрепить оборону и усилить позиции в Украине.

"Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все является красной линией, что все является эскалацией. Путин врал практически обо всем", – считает топ-военный НАТО.

Президент Джо Байден после предоставления ограниченного разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по территории России выразил оппозицию потенциальным ударам оружием США вглубь российской территории.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.