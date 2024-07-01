Глава МЗС Німеччини: Дратують дискусії про допомогу Україні як благодійність
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала до захисту європейського мирного порядку та посилення підтримки України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.
Виступаючи в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, вона виступила проти підходу, в якому допомогу Україні від агресії РФ вважають благодійним жестом.
"Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи", – зазначила Бербок.
Очільниця зовнішньополітичного відомства ФРН також зауважила, що "не може бути більшого національного інтересу, ніж це".
"Ми будемо захищати нашу Європу – кожен квадратний сантиметр нашої Європи – і нашу свободу", – запевнила глава МЗС Німеччини.
Раніше повідомляли, що обсяг експортних ліцензій на військову техніку, виданих урядом Німеччини в першій половині 2024 року, становив щонайменше 7,48 мільярда євро, переважна більшість із них була призначена для України.
Минулого року німецький експорт озброєнь досягнув історичного максимуму, склавши 12,2 мільярда євро, з яких 4,4 мільярда євро припали на поставки озброєнь в Україну.
Після перших трьох місяців 2024 року Німеччина схвалила експорт в Україну зброї на 3,54 мільярда євро.