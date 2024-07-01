Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: Раздражают дискуссии о помощи Украине как благотворительности

Новости — Понедельник, 1 июля 2024, 14:46 — Андрей Синявский

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к защите европейского мирного порядка и усилению поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Выступая в Берлине на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности, она выступила против подхода, в котором помощь Украине от агрессии РФ считают благотворительным жестом.

"Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле – инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы", – отметила Бербок.

Реклама:
В Германии заявили, что могут проводить больше базовых тренировок для новобранцев ВСУ

Глава внешнеполитического ведомства ФРГ также отметила, что "не может быть большего национального интереса, чем это".

"Мы будем защищать нашу Европу – каждый квадратный сантиметр нашей Европы – и нашу свободу", – заверила глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что объем экспортных лицензий на военную технику, выданных правительством Германии в первой половине 2024 года, составил не менее 7,48 млрд евро, подавляющее большинство из них было предназначено для Украины.

В прошлом году немецкий экспорт вооружений достиг исторического максимума, составив 12,2 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро пришлись на поставки вооружений в Украину.

После первых трех месяцев 2024 года Германия одобрила экспорт в Украину оружия на 3,54 млрд евро.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Война с РФ Оружие ВСУ
Реклама: