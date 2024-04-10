Три чверті експорту зброї Німеччини іде в Україну

З 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 млрд євро – майже три чверті цієї суми, 72% або 3,54 млрд євро, призначено для України,

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

У перший рік повномасштабної війни Росії, у 2022 році, для України у Німеччині схвалили постачання озброєнь на 2,24 млрд євро – зокрема й систем ППО та важкої артилерії.

У 2023 році до них додалися основні бойові танки Leopard 2. Обсяг експортних ліцензій для України зріс до 4,4 мільярда євро.

За три місяці 2024 року обсяг експорту вже сягнув 3,54 мільярда євро.

Найбільшою країною-отримувачем після України став Сінгапур (583,9 мільйона євро).

За ним слідують Індія (143,3 мільйона євро), Саудівська Аравія (126,4 мільйона євро) та Катар (97 мільйонів євро).

У середу уряд Німеччини відзвітував про передачу Україні чергової партії військової допомоги.

Зокрема, Німеччина передала одну гусеничну командну машину-всюдихід Warthog та 6 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Також уряд Німеччини доручив збройовій компанії Rheinmetall поставити в Україну 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.