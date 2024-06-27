У Німеччині заявили, що можуть проводити більше базових тренувань для новобранців ЗСУ

Більше українських новобранців можуть пройти базову підготовку в Німеччині з наступного року, якщо Київ поверне частину подальшої військової підготовки назад в Україну.

Про це в інтерв'ю Reuters сказав генерал-лейтенант Андреас Марлоу, голова командування спеціальної підготовки ЄС під Берліном, повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали більше запитів на навчання, оскільки Україна продовжує мобілізацію, зокрема на базову підготовку, яку в основному проводить Британія", – сказав Марлоу.

За його словами, це, ймовірно, вплине на колективну підготовку – за участю цілих рот або батальйонів – яка досі проводилася в Німеччині і яка слідує за базовою підготовкою.

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Київ, за словами Марлоу, прагне проводити більшу частину підготовки самостійно, щоб спростити логістику і дозволити військам бути доступними на полі бою в найкоротші терміни. Іспанія проводить деякі тренування для українських військ, так само як і Польща.

Командування спеціальної підготовки (STC) Марлоу є частиною військової місії Європейського Союзу, створеної у 2022 році для підготовки близько 60 тисяч українських військовослужбовців з різних навичок до середини листопада 2024 року, щоб допомогти Києву боротися з російським вторгненням.

У Німеччині інструктори з 14 країн навчають військовослужбовців керувати танками або системами протиповітряної оборони, такими як Patriot та IRIS-T, в той час як снайпери, інженери, парамедики та оператори безпілотників опановують свої професії, а ІТ-спеціалістів вчать, як протистояти хакерам.

Марлоу сказав, що він не очікує, що така підготовка спеціалістів перейде до України, оскільки для цього потрібна зброя і певна інфраструктура, наприклад, симулятори.

За його словами, Київ сподівався перенести колективні навчання на батьківщину частково тому, що українцям легше викладати оперативну доктрину, а також для того, щоб прискорити розгортання нових військ.

"Київ отримав би готові до використання війська набагато швидше, ніж якби вони проходили навчання в Німеччині чи Іспанії", – сказав він.

За словами Марлоу, під час надзвичайних ситуацій немає необхідності поспішати з солдатами, які пройшли базову підготовку, де новобранці вчаться поводитися зі штурмовою гвинтівкою або надавати першу медичну допомогу, "тому що вони все одно ще не повністю готові до дій".

Базова підготовка в Німеччині зазвичай триває три місяці, але через війну вона була скорочена для українців до шести тижнів.

Прагнення Києва повернути навчання в Україну може викликати дискусії серед союзників по НАТО, таких як Франція і Литва, щодо направлення туди військових інструкторів.

Раніше міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що частина українських військових проходила навчання на фінській території, що стало першим офіційним підтвердженням цього факту.

У ЄС уже обговорювали можливість тренувань українських військових на території України західними інструкторами, але єдності у цьому питанні немає.