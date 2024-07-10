Польша разъярена блокированием Венгрией 2 млрд евро компенсаций за оружие Украине

В Польше нарастает раздражение из-за блокады со стороны Венгрии выплат из Европейского фонда мира, из которого ЕС выплачивает государствам-членам компенсации за переданное Украине оружие.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Onet.

Венгрия блокирует выделение денег из Европейского фонда мира, который был создан в рамках Европейского Союза. Польша, как и другие страны ЕС, которые передали Украине оружие, могли бы получить частичный возврат денег. Однако этого не происходит уже год, потому что венгры используют в этом вопросе инструмент вето.

По информации издания, эту тему поднимали на заседании Совета национальной безопасности, которое организовал президент Анджей Дуда накануне отъезда польской делегации в Вашингтон на саммит НАТО.

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"Если бы венгры не заблокировали выплаты, мы бы уже получили значительную часть средств обратно. В целом мы инвестировали около 4,5 миллиарда евро в помощь Украине. Около половины из них мы могли бы уже получить обратно", – возмутился собеседник издания в польском правительстве.

"Венгры каждый раз придумывают новые поводы. Недавно, например, был спор о якобы плохом отношении к венгерскому меньшинству в Украине. Нас ждет очень острый разговор", – добавил чиновник.

Пока не понятно, когда состоится такой разговор между Польшей и Венгрией, и состоится ли он, например, в Вашингтоне во время саммита НАТО.

По информации издания, у главы МИД Польши Радослава Сикорского не запланирован разговор тет-а-тет с главой венгерской дипломатии Петером Сийярто.

"Венгрия действительно злоупотребляет нашим доверием... Это не союзническая и недружественная позиция", – заявил глава МИД Радослав Сикорский польским журналистам в Вашингтоне. Министр подчеркнул, что деньги, которые блокирует Будапешт, должны пойти в Фонд модернизации польских вооруженных сил.

Недавно в польском правительстве был разработан план давления на Виктора Орбана по этому вопросу. По информации Onet, один из инструментов должен быть использован при формировании нового состава Еврокомиссии.

"Этот процесс только начался. У нас есть рычаги влияния, потому что мы являемся одной из стран-игроков в этом вопросе. Мы не отступим. Нас ждет тяжелый разговор", – сказал собеседник издания.

Напомним, в ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе – за фейковое "посредничество" по прекращению войны в Украине.

Детали в статье: Ненаказанный Орбан: как Венгрия "во главе" ЕС ломает правила в переговорах об Украине.