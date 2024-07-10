Щодо дружини експрезидента Франції Саркозі розпочали розслідування

У Франції розпочали розслідування щодо дружини колишнього президента Ніколя Саркозі Карли Бруні у зв'язку з ймовірним надходженням коштів на передвиборчу кампанію з Лівії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Розслідування щодо Бруні стосується можливого тиску на свідків. Справа ґрунтується на твердженнях про те, що гроші на президентську виборчу кампанію Саркозі у 2007 році незаконно надійшли від режиму тодішнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Французько-ліванський бізнесмен Зіад Такіддін заявив у 2016 році, що наприкінці 2006 або на початку 2007 року він приніс кілька валіз з мільйонами євро, підготовлених лівійським режимом, до міністерства внутрішніх справ, яке тоді очолював Саркозі.

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Спочатку Такіддін вважався головним свідком. Однак пізніше він заявив, що експрезидент не отримував жодних лівійських грошей на виборчу кампанію.

У зв'язку з цим у 2021 році французькі слідчі розпочали подальше розслідування лівійської справи, щоб з'ясувати, чи не підкупили головного свідка, щоб змінити свої свідчення.

Слідчі підозрюють, що Такеддіну пропонували гроші з оточення експрезидента, щоб він змінив свої свідчення. На їхню думку, роль Бруні могла полягати в тому, щоб налагодити контакт між відповідними сторонами.

У лютому апеляційний суд Парижа визнав Саркозі винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, що підтвердило попереднє рішення суду нижчої інстанції.

Ексглаву держави засудили до одного року тюремного ув'язнення, половина з яких умовно, яке він може відбути за допомогою альтернативних засобів, таких як носіння електронного браслета, без ув'язнення.

Раніше експрезиденту Франції оголосили кримінальне звинувачення в межах розслідування можливого тиску на свідків, пов’язаного зі справою про незаконне фінансування виборчої кампанії.

Перед тим Саркозі уже був засуджений за спроби вплинути на суддю. Він став першим президентом П'ятої Республіки, який отримав тюремний строк.