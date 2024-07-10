В отношении жены экс-президента Франции Саркози начали расследование

Во Франции начали расследование в отношении жены бывшего президента Николя Саркози Карлы Бруни в связи с вероятным поступлением средств на предвыборную кампанию из Ливии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Расследование в отношении Бруни касается возможного давления на свидетелей. Дело основывается на утверждениях о том, что деньги на президентскую избирательную кампанию Саркози в 2007 году незаконно поступили от режима тогдашнего ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Французско-ливанский бизнесмен Зиад Такиддин заявил в 2016 году, что в конце 2006 или в начале 2007 года он принес несколько чемоданов с миллионами евро, подготовленных ливийским режимом, в Министерство внутренних дел, которое тогда возглавлял Саркози.

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Сначала Такиддин считался главным свидетелем. Однако позже он заявил, что экс-президент не получал никаких ливийских денег на избирательную кампанию.

В связи с этим в 2021 году французские следователи начали дальнейшее расследование ливийского дела, чтобы выяснить, не подкупили ли главного свидетеля, чтобы изменить показания.

Следователи подозревают, что Такеддину предлагали деньги из окружения экс-президента, чтобы он изменил свои показания. По их мнению, роль Бруни могла заключаться в том, чтобы наладить контакт между соответствующими сторонами.

В феврале апелляционный суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, что подтвердило предыдущее решение суда низшей инстанции.

Экс-главу государства приговорили к одному году тюремного заключения, половина из которых условно, которое он может отбыть с помощью альтернативных средств, таких как ношение электронного браслета, без заключения.

Ранее экс-президенту Франции объявили уголовное обвинение в рамках расследования возможного давления на свидетелей, связанного с делом о незаконном финансировании избирательной кампании.

Перед тем Саркози уже был осужден за попытки повлиять на судью. Он стал первым президентом Пятой Республики, который получил тюремный срок.