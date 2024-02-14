Суд підтвердив вину експрезидента Франції Саркозі у незаконному фінансуванні кампанії

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі апеляційний суд Парижа визнав винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, що підтвердило попереднє рішення суду нижчої інстанції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Ексглаву держави засудили до одного року тюремного ув'язнення, половина з яких умовно, яке він може відбути за допомогою альтернативних засобів, таких як носіння електронного браслета, без ув'язнення.

Саркозі засудили до одного року ув'язнення у 2021 році, коли його вперше визнали винним, але це покарання призупинили, поки він подавав апеляцію.

Експрезидент завжди заперечував звинувачення в тому, що його партія UMP співпрацювала з фірмою зі зв'язків з громадськістю Bygmalion, щоб приховати справжню вартість його передвиборчої кампанії, яка відзначалася пишними шоу-заходами, раніше небаченими у французькій політиці.

Під час слухань Саркозі, який був при владі з 2007 по 2012 рік, поклав провину на деяких членів своєї передвиборчої команди, заявивши, що не обирав жодного постачальника та не підписував жодного рахунку.

У Франції діють суворі обмеження на витрати на передвиборчу кампанію. Прокурори стверджують, що фірма виставила рахунок UMP, а не кампанії.

За словами обвинувачення, Саркозі витратив 42,8 мільйона євро на свою кампанію 2012 року, що майже вдвічі перевищує дозволену суму.

Раніше експрезиденту Франції оголосили кримінальне звинувачення в межах розслідування можливого тиску на свідків, пов’язаного зі справою про незаконне фінансування виборчої кампанії.

Раніше Саркозі уже був засуджений за спроби вплинути на суддю. Він став першим президентом П'ятої Республіки, який отримав тюремний строк.