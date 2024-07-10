Працівники німецьких портів оголосили страйк через зарплату

Працівники торгових портів Бремена та Бремергафена оголосили про страйк у вівторок вдень на 24 години, водночас порт Емден зупинить свою роботу на один день у середу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Профспілка Verdi вимагає "значно кращої заробітної плати, особливо для низькооплачуваних груп", з підвищенням погодинної ставки на 3 євро плюс збільшення надбавки за роботу в ненормований робочий день.

Профспілка стверджує, що це підвищення є життєво важливим для працівників, які перебувають у нижній частині зарплатного спектра.

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Verdi хоче змусити роботодавців піти на подальші поступки в переговорах з Центральною асоціацією німецьких операторів морських портів (ZDS).

"Під час третього раунду переговорів ми все ще далекі один від одного. Пропозиція роботодавців нас не влаштовує", – сказала представниця профспілки Марен Ульбріх.

Водночас ZDS заявила, що дискусії досі були "інтенсивними, але конструктивними", та що вона не вважає страйки виправданими.

Нещодавно близько 25 тисяч співробітників Mercedes-Benz вийшли на демонстрацію проти запланованого продажу автосалонів компанії.

Перед тим тисячі лікарів в Англії провели свій 11-й страйк у рамках тривалої суперечки з урядом Великої Британії щодо оплати та умов праці за кілька днів до парламентських виборів у Великій Британії.

Раніше працівники словацького суспільного мовника RTVS провели кількагодинний страйк на знак протесту проти планів уряду перезапустити його під новим керівництвом, побоюючись більшого контролю з боку влади.