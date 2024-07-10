Работники немецких портов объявили забастовку из-за зарплаты

Работники торговых портов Бремена и Бремерхафена объявили о забастовке во вторник днем на 24 часа, в то же время порт Эмден остановит свою работу на один день в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Профсоюз Verdi требует "значительно лучшей заработной платы, особенно для низкооплачиваемых групп", с повышением почасовой ставки на 3 евро плюс увеличение надбавки за работу в ненормированный рабочий день.

Профсоюз утверждает, что это повышение является жизненно важным для работников, находящихся в нижней части зарплатного спектра.

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Verdi хочет заставить работодателей пойти на дальнейшие уступки в переговорах с Центральной ассоциацией немецких операторов морских портов (ZDS).

"Во время третьего раунда переговоров мы все еще далеки друг от друга. Предложение работодателей нас не устраивает", – сказала представитель профсоюза Марен Ульбрих.

В то же время ZDS заявила, что дискуссии до сих пор были "интенсивными, но конструктивными", и что она не считает забастовки оправданными.

Недавно около 25 тысяч сотрудников Mercedes-Benz вышли на демонстрацию против запланированной продажи автосалонов компании.

Перед тем тысячи врачей в Англии провели свою 11-ю забастовку в рамках длительного спора с правительством Великобритании по оплате и условиям труда за несколько дней до парламентских выборов в Великобритании.

Ранее работники словацкого общественного вещателя RTVS провели многочасовую забастовку в знак протеста против планов правительства перезапустить его под новым руководством, опасаясь большего контроля со стороны властей.