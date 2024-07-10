Блінкен: Стратегія Росії з підриву Альянсу через диверсії не спрацює

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в НАТО усвідомлюють загрозу гібридних атак з боку Росії, спрямованих на підрив єдності Альянсу, і вживають кроків, аби її зірвати.

Про це він сказав на заході NATO Public Forum у межах саміту Альянсу у Вашингтоні в середу, 10 липня, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен зазначив, що для протидії гібридним загрозам НАТО "має робити – і робить те, що робив завжди: пристосовуватись", назвавши як приклад оновлення у 2022 році Стратегічної концепції Альянсу.

Він додав, що Стратегічну концепцію перетворювали в конкретні програми й плани, аби гарантувати, що НАТО здатен відповісти на гібридні виклики – що продовжать обговорювати на нинішньому саміті.

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"Кожен член НАТО чітко це відчуває та усвідомлює. Той факт, що в останні місяці ми бачили атаки – підпали, диверсії, спроби вбивства, дезінформацію, кіберзагрози, – це не одиничні випадки. Це частина свідомої стратегії Росії з підриву нашої безпеки та згуртованості Альянсу", – наголосив держсекретар.

"Вона не спрацює, тому що ми бачимо її і реагуємо на неї", – додав Блінкен.

Європейські спецслужби ще кілька місяців тому попередили уряди своїх країн, що Росія планує диверсії по всьому континенту.

Нещодавно стало відомо, що військові бази США в Європі перейшли у підвищений режим готовності вперше за 10 років через появу розвідданих, що підтримувані Росією суб’єкти можуть готувати диверсії, спрямовані проти цих об’єктів та американських військових.