Блинкен: Стратегия России по подрыву Альянса через диверсии не сработает

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО осознают угрозу гибридных атак со стороны России, направленных на подрыв единства Альянса, и предпринимают шаги, чтобы ее сорвать.

Об этом он сказал на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне в среду, 10 июля, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что для противодействия гибридным угрозам НАТО "должен делать – и делает то, что делал всегда: приспосабливаться", назвав в качестве примера обновление в 2022 году Стратегической концепции Альянса.

Он добавил, что Стратегическую концепцию превращали в конкретные программы и планы, чтобы гарантировать, что НАТО способен ответить на гибридные вызовы – что продолжат обсуждать на нынешнем саммите.

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"Каждый член НАТО четко это чувствует и осознает. Тот факт, что в последние месяцы мы видели атаки – поджоги, диверсии, попытки убийства, дезинформацию, киберугрозы, – это не единичные случаи. Это часть сознательной стратегии России по подрыву нашей безопасности и сплоченности Альянса", – подчеркнул госсекретарь.

"Она не сработает, потому что мы видим ее и реагируем на нее", – добавил Блинкен.

Европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

Недавно стало известно, что военные базы США в Европе перешли в повышенный режим готовности впервые за 10 лет из-за появления разведданных, что поддерживаемые Россией субъекты могут готовить диверсии, направленные против этих объектов и американских военных.