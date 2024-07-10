США и союзники сорвали операцию РФ по распространению дезинформации на Западе

Соединенные Штаты совместно с Нидерландами сорвали поддерживаемую РФ пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта для распространения дезинформации в западных странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Министерство юстиции США.

Речь идет о чуть менее чем тысяче фейковых аккаунтов, созданных искусственным интеллектом на так называемой "фабрике троллей", которые распространяют фейковые новости и дезинформацию.

Операцию провели ФБР и Национальная кибернетическая миссия (CNMF) в партнерстве с Канадским центром кибербезопасности (CCCS), а также со спецслужбами и полицией Нидерландов.

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"Поскольку российское правительство продолжает вести жестокую войну в Украине и угрожает демократии по всему миру, министерство юстиции будет продолжать использовать все наши законные полномочия для противодействия российской агрессии и защиты американского народа", – заявил генпрокурор США Меррик Гарланд.

В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО осознают угрозу гибридных атак со стороны России, направленных на подрыв единства Альянса, и предпринимают шаги, чтобы ее сорвать.

Европейские спецслужбы еще несколько месяцев назад предупредили правительства своих стран, что Россия планирует диверсии по всему континенту.

Недавно стало известно, что военные базы США в Европе перешли в повышенный режим готовности впервые за 10 лет из-за появления разведданных, что поддерживаемые Россией субъекты могут готовить диверсии, направленные против этих объектов и американских военных.