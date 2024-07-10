"АдН" зібрала достатньо євродепутатів для формування своєї ультраправої групи

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" зібрала 28 депутатів із дев’яти країн у Європейському парламенті, що буде достатньо для утворення нової єврогрупи "Європа суверенних націй".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

"АдН" хоче залучити до своєї групи в Європарламенті представників ультраправих партій: Reconquête із Франції, "Конфедерації" з Польщі, "Відродження" з Болгарії, Se Acabó La Fiesta ("Кінець вечірці") з Іспанії, "Свободи і прямої демократії" (SPD) з Чехії, "Республіканського руху" зі Словаччини, Mi Hazánk Mozgalom ("Нашої Батьківщини") з Угорщини та Союзу "Народ і справедливість" з Литви.

Група ще не сформована, але "АдН" провела успішні переговори з усіма партіями про спільну роботу. Водночас німці відмовились включати деяких найбільш одіозних парламентарів – зокрема польського Гжегожа Брауна та словацького Мілана Мазурека.

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Тому, за інформацією Welt, до групи увійдуть лише три із шести депутатів "Конфедерації" і лише один з двох від словацького "Республіканського руху". Офіційно про створення групи мають оголосити ввечері в середу, 10 липня.

Переговори щодо ключових посад у групі ще тривають, але, за інформацією Welt, її має очолити представник "Альтернативи для Німеччини" Рене Ауст.

"Альтернатива для Німеччини", яка має 14 євродепутатів, раніше була виключена з "Ідентичності та демократії" через скандальні заяви свого головного кандидата Максиміліана Кра про відповідальність нацистів за Голокост.

Раніше цього тижня була створена ще одна нова група – "Патріоти за Європу", до якої увійшли депутати від партій Віктора Орбана та Марін Ле Пен. Наразі це третя за величиною сила в парламенті, яка налічує 84 депутати.