У Європарламенті хочуть створити ще одну ультраправу групу

Лідер чеської ультраправої партії "Свобода і пряма демократія" (SPD) Томіо Окамура оголосив про створення ще однієї групи в Європарламенті під назвою "Європа суверенних націй", яка об’єднає крайні праві сили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На пресконференції у Празі Окамура натякнув, що до нової єврогрупи увійде німецька "Альтернатива для Німеччини".

"Це хороша угода для нас", – сказав чеський політик, додавши, що програма групи спрямована "проти "Зеленого курсу", проти міграції" та проти "ісламізації Європи".

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"Ми хочемо, щоб повноваження Брюсселя повернулися на національний рівень", – додав він.

SPD має лише одного депутата в Європарламенті, який раніше входив до ультраправої групи "Ідентичність і демократія".

За даними Politico, переговори про об’єднання ведуть також ультраправий словацький євродепутат Мілан Урік, три євродепутати від болгарської партії "Відродження", французька євродепутатка Сара Кнафо, литовський євродепутат і деякі члени польської "Конфедерації".

Наразі невідомо, чи зможе "Європа суверенних націй" заручитись підтримкою мінімум 23 депутатів із семи країн ЄС – це мінімальні умови для формування групи в Європарламенті.

"Альтернатива для Німеччини", яка має 14 євродепутатів, раніше була виключена з "Ідентичності та демократії" через скандальні заяви свого головного кандидата Максиміліана Кра про відповідальність нацистів за Голокост.

Раніше цього тижня була створена ще одна нова група – "Патріоти за Європу", до якої увійшли депутати від партій Віктора Орбана та Марін Ле Пен. Наразі це третя за величиною сила в парламенті, яка налічує 84 депутати.