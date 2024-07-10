"АдН" собрала достаточно евродепутатов для формирования своей ультраправой группы

Ультраправая "Альтернатива для Германии" собрала 28 депутатов из девяти стран в Европейском парламенте, что будет достаточно для образования новой еврогруппы "Европа суверенных наций".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

"АдН" хочет привлечь в свою группу в Европарламенте представителей ультраправых партий: Reconquête из Франции, "Конфедерации" из Польши, "Возрождения" из Болгарии, Se Acabó La Fiesta ("Конец вечеринке") из Испании, "Свободы и прямой демократии" (SPD) из Чехии, "Республиканского движения" из Словакии, Mi Hazánk Mozgalom ("Нашей Родины") из Венгрии и Союза "Народ и справедливость" из Литвы.

Группа еще не сформирована, но "АдН" провела успешные переговоры со всеми партиями о совместной работе. В то же время немцы отказались включать некоторых наиболее одиозных парламентариев – в частности польского Гжегожа Брауна и словацкого Милана Мазурека.

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Поэтому, по информации Welt, в группу войдут только три из шести депутатов "Конфедерации" и только один из двух от словацкого "Республиканского движения". Официально о создании группы должны объявить вечером в среду, 10 июля.

Переговоры по ключевым должностям в группе еще продолжаются, но, по информации Welt, ее должен возглавить представитель "Альтернативы для Германии" Рене Ауст.

"Альтернатива для Германии", которая имеет 14 евродепутатов, ранее была исключена из "Идентичности и демократии" из-за скандальных заявлений своего главного кандидата Максимилиана Кра об ответственности нацистов за Холокост.

Ранее на этой неделе была создана еще одна новая группа – "Патриоты за Европу", в которую вошли депутаты от партий Виктора Орбана и Марин Ле Пен. Сейчас это третья по величине сила в парламенте, которая насчитывает 84 депутата.