Литва планує восени провести загальнонаціональні навчання з евакуації

Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.

Як пише "Європейська правда", про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє Delfi.

За словами глави МВС, департамент протипожежної охорони й порятунку (ДПОС) спільно з муніципалітетами розробляє сценарій масової евакуації.

"Пізніше з цього з'явиться план", – заявила Білотайте після зустрічі з мером столиці Вільнюса Валдасом Бенкунскасом.

Реклама:

Вона пояснила, що для створення якісного плану влада попросила всі муніципалітети протягом півтора місяця надати конкретну інформацію про свої можливості та потреби в коштах.

"А восени плануємо провести масові загальнонаціональні навчання з евакуації, що також дасть нам змогу перевірити нашу готовність", – додала міністр.

Білотайте також заявила, що в цьому питанні підтримує контакт із сусідніми країнами.

Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.

Перед цим президент Литви Гітанас Науседа сказав, що спроби диверсій в країні за теперішніх обставин не є чимось неочікуваним і підозрілі випадки можуть повторюватися.