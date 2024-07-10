Литва планує восени провести загальнонаціональні навчання з евакуації
Литва планує провести загальнонаціональні навчання з евакуації населення з метою підвищення готовності країни до надзвичайних ситуацій.
Як пише "Європейська правда", про це заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте, повідомляє Delfi.
За словами глави МВС, департамент протипожежної охорони й порятунку (ДПОС) спільно з муніципалітетами розробляє сценарій масової евакуації.
"Пізніше з цього з'явиться план", – заявила Білотайте після зустрічі з мером столиці Вільнюса Валдасом Бенкунскасом.
Вона пояснила, що для створення якісного плану влада попросила всі муніципалітети протягом півтора місяця надати конкретну інформацію про свої можливості та потреби в коштах.
"А восени плануємо провести масові загальнонаціональні навчання з евакуації, що також дасть нам змогу перевірити нашу готовність", – додала міністр.
Білотайте також заявила, що в цьому питанні підтримує контакт із сусідніми країнами.
Раніше збройні сили Литви розпочали перший курс підготовки інструкторів з використання FPV-дронів.
Перед цим президент Литви Гітанас Науседа сказав, що спроби диверсій в країні за теперішніх обставин не є чимось неочікуваним і підозрілі випадки можуть повторюватися.