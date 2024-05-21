Президент Литви не здивується спробам диверсій в країні на замовлення РФ

Президент Литви Гітанас Науседа сказав, що спроби диверсій в країні за теперішніх обставин не є чимось неочікуваним і підозрілі випадки можуть повторюватися.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це він сказав у контексті нещодавнього підпалу магазину IKEA у Вільнюсі.

В радіоефірі президента запитали, чи володіє він детальнішою інформацією про інцидент. Президент не став цього розкривати, але зазначив, що схожі випадки можуть траплятися у майбутньому, оскільки завчасно виявити й зірвати такі плани непросто.

Науседа зазначив, що тим більш складно встановити зв’язок між якимось підпалом і політичним замовленням з Росії.

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"На жаль, ми маємо інформацію, що подібні випадки диверсій можуть повторюватися", – сказав президент, додавши, що метою такого замовлення може бути посилення тривоги населення та дестабілізація.

Нагадаємо, у квітні у Польщі впіймали підозрюваних у побитті у Вільнюсі представника російської опозиції Леоніда Волкова.

Прем’єр Польщі цього тижня повідомив про затримання дев’яти осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни на замовлення Росії.

В Естонії скликають раду держоборони для обговорення диверсій і операцій впливу Росії.