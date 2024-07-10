Литва планирует осенью провести общенациональные учения по эвакуации
Литва планирует провести общенациональные учения по эвакуации населения с целью повышения готовности страны к чрезвычайным ситуациям.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, сообщает Delfi.
По словам главы МВД, департамент противопожарной охраны и спасения (ДПОС) совместно с муниципалитетами разрабатывает сценарий массовой эвакуации.
"Позже по этому появится план", – заявила Билотайте после встречи с мэром столицы Вильнюса Валдасом Бенкунскасом.
Она пояснила, что для создания качественного плана власти попросили все муниципалитеты в течение полутора месяцев предоставить конкретную информацию о своих возможностях и потребности в средствах.
"А осенью планируем провести массовые общенациональные учения по эвакуации, что также позволит нам проверить нашу готовность", – добавила министр.
Билотайте также заявила, что в этом вопросе поддерживает контакт с соседними странами.
Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.
Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что попытки диверсий в стране в нынешних обстоятельствах не является чем-то неожиданным и подозрительные случаи могут повторяться.