Президент Словаччини бідкається, що через Україну йому не вистачить ППО

Словацький президент Петер Пеллегріні привітав рішення США посилити захист повітряного простору України, але висловив занепокоєння через можливі наслідки такого кроку для східного крила НАТО.

Його слова цитує портал Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Пеллегріні заявив, що "для Словаччини, як члена східного крила НАТО, дуже важливо, щоб протиповітряна оборона східного крила як така була посилена".

Він анонсував, що на саміті Альянсу буде говорити про те, "якими є можливості оборонної промисловості США і Європи в цілому, щоб бути в змозі реалізувати плани щодо загального захисту східного флангу протиповітряною обороною".

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"Ще кілька одиниць протиповітряної оборони для України означає, що країнам-членам НАТО буде недостатньо, і Словаччина, ймовірно, і надалі залишиться без ефективного захисту повітряного простору", – вважає словацький президент.

Як відомо, Словаччина не має власних сучасних систем ППО. Певний час на її території дислокувались системи Patriot від Німеччини і SAMP/T – від Італії. Нині словацька сторона веде переговори про купівлю ЗРК Patriot.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Хоча 4 з 5 "нових" систем ППО вже були оголошені раніше, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ, обіцяна США додаткова система дійсно є новим постачанням.

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