Президент Словакии сокрушается, что из-за Украины ему не хватит ПВО

Словацкий президент Петер Пеллегрини приветствовал решение США усилить защиту воздушного пространства Украины, но выразил беспокойство из-за возможных последствий такого шага для восточного крыла НАТО.

Его слова цитирует портал Aktuality, сообщает "Европейская правда".

Пеллегрини заявил, что "для Словакии, как члена восточного крыла НАТО, очень важно, чтобы противовоздушная оборона восточного крыла как таковая была усилена".

Он анонсировал, что на саммите Альянса будет говорить о том, "каковы возможности оборонной промышленности США и Европы в целом, чтобы быть в состоянии реализовать планы по общей защите восточного фланга противовоздушной обороной".

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"Еще несколько единиц противовоздушной обороны для Украины означает, что странам-членам НАТО будет недостаточно, и Словакия, вероятно, и в дальнейшем останется без эффективной защиты воздушного пространства", – считает словацкий президент.

Как известно, Словакия не имеет собственных современных систем ПВО. Некоторое время на ее территории дислоцировались системы Patriot от Германии и SAMP/T – от Италии. Сейчас словацкая сторона ведет переговоры о покупке ЗРК Patriot.

Как сообщалось, во время открытия саммита НАТО президент США Джо Байден объявил о поставках Украине пяти систем ПВО, в частности Patriot.

Хотя 4 из 5 "новых" систем ПВО уже были объявлены ранее, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ, обещанная США дополнительная система действительно является новой поставкой.

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