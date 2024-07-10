Байден оголосив про надання Україні нових систем Patriot Україні

Держави-члени НАТО взяли на себе зобов’язання щодо надання Україні нових систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент США Джо Байден у виступі на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Президент Байден в урочистому виступі наголосив, що рішення США є "історичним".

"Сьогодні я оголошую про історичне надання Україна систем протиповітряної допомоги", – заявив він. – "США, Німеччина, Нідерланди, Румунія та Італія нададуть Україні п’ять додаткових систем стратегічної протиповітряної оборони, а у найближчі місяці США нададуть Україні десятки додаткових тактичних систем ППО".

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Також президент Байден нагадав про раніше оголошені зобов’язання допомагати із постачанням протиракет. "США забезпечать, щоби під час постачання ракет-перехоплювачів Україна отримувала їх поза чергою", – заявив він.

Варто, втім, зауважити, про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ. Виходячи з цього, у оголошенні Байдена, по суті, йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot та про значну кількість систем меншого радіусу дії.

Як розповідала Європейська правда, раніше у США анонсували "дуже позитивну відповідь" на прохання України про сім Patriot під час саміту НАТО.

Також днями Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot.