Найвищий суд Польщі підтримав Дуду у справі про засуджених екскерівників МВС

Конституційний трибунал Польщі 19 червня став на бік президента Анджея Дуди в суперечці з урядом щодо дійсності законопроєктів, ухвалених без присутності двох засуджених депутатів "Права і справедливості", екскерівників МВС Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Спікер польського Сейму Шимон Головня оголосив, що Камінський і Вонсік втратили мандати в грудні 2023 року після того, як були засуджені за зловживання владою, але Дуда помилував їх у січні і сказав, що вони повинні мати можливість засідати в парламенті.

Після цього президент Польщі направив до Конституційного трибуналу кілька законопроєктів, які були ухвалені без участі двох депутатів "ПіС", і попросив його розглянути, чи відповідають вони Конституції.

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Найвищий польський суд постановив, що два законопроєкти, ухвалені за відсутності Камінського та Вонсіка в Сеймі, є неконституційними.

Рішення Конституційного трибуналу Польщі може поглибити хаос у правовій системі країни. Уряд Дональда Туска ставить під сумнів легітимність суду в його нинішньому складі і відмовляється виконувати його рішення.

Нагадаємо, політиків "Права і справедливості" Маріуша Камінського та його ексзаступника Мацея Вонсіка 9 січня затримали в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

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