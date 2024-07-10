Туск заявил, что президент "плюнул на польское правительство" заявлением об абортах

Польский премьер-министр Дональд Туск резко прокомментировал недавние заявления президента Анджея Дуды, который заявил о намерении ветировать в случае принятия закон о частичной декриминализации абортов.

Об этом Туск написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Премьер Польши заявил, что Дуда поехал в Вашингтон на саммит НАТО, "чтобы в телевизионном интервью плюнуть на польское правительство и объявить о новом вето".

"Это не миссия президента. Позор!" – добавил он.

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Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd. – Donald Tusk (@donaldtusk) July 10, 2024

Как объясняет RMF FM, Туск имел в виду интервью Дуды польскому телеканалу TVN24, где тот подтвердил, что не подпишет законопроект, который предусматривает частичную декриминализацию абортов до двенадцатой недели беременности.

В другом интервью правому телеканалу Republika президент Польши наехал на правительство Туска, которое обвинил в "грубом нарушении закона и конституции", упомянув в частности об аресте экс-министров Мариуша Каминского и Мацея Вонсика.

Правительство Польши во главе с Дональдом Туском пытается направить законодательство страны в более либеральное русло, в частности смягчить правила в отношении абортов, но разногласия внутри правительственной коалиции замедлили прогресс.

Опросы свидетельствуют, что большинство поляков поддерживают разрешение на аборты в случае серьезной угрозы для жизни матери или ее здоровья, а также при наличии пороков плода.

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