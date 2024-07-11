Парламент Молдови почав засідання хвилиною мовчання за загиблими у понеділок українцями

Парламент Молдови, що зібрався на засідання у четвер, розпочав його хвилиною мовчання за цивільними українцями, які загинули внаслідок російської ракетної атаки у понеділок 8 липня.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Хвилину мовчання ініціював спікер парламенту від керівної партії PAS ("Дія і солідарність") Ігор Гросу.

"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де перебували близько 600 дітей, які щоденно борються за життя", – сказав спікер.

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Депутатам також показали відео, зняте біля "Охматдиту" після обстрілу.

Хвилиною мовчання відкривали також спільну пресконференцію президента України Володимира Зеленського і прем'єра Польщі Дональда Туска у Варшаві – вона відбувалась за кілька годин після обстрілу.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду після удару по "Охматдиту" заявила, що Кремль перетворив свою загарбницьку війну на війну проти дітей.

А під парламентом Грузії кілька десятків активістів провели акцію з осудом російських злочинів в Україні після удару по "Охматдиту". Схожа акція відбулась також у Берліні, у центрі Праги та в інших містах по всьому світу.