Пресконференція Зеленського і Туска почалася хвилиною мовчання за загиблими українцями

Пресконференція президента України Володимира Зеленського і прем’єра Польщі Дональда Туска у Варшаві почалася хвилиною мовчання за загиблими внаслідок ракетної атаки РФ по українських містах 8 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коли лідери вийшли до преси, Туск зазначив, що у зв’язку з трагічними новинами з України передає слово Зеленському.

Український президент повідомив присутнім, що відомо вже про 27 загиблих і понад 100 постраждалих внаслідок влучань у Києві, Дніпрі й Кривому Розі, і ця цифра може зростати, тому що розбір завалів триває.

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Він попросив присутніх про хвилину мовчання за загиблими українцями, після чого всі підвелися і майже хвилину у залі панувала тиша.

Зеленський подякував та знову передав слово Туску.

"Немає більш зворушливого коментаря до наших сьогоднішніх розмов, як ця хвилина мовчання на запрошення президента Зеленського. Немає жодного дня і ночі, коли б в Україні не гинули невинні люди… Немає таких слів, документів, політичних декларацій, які були б достатніми як слова проти агресора і як слова солідарності і допомоги", – продовжив Дональд Туск.

Також повідомили, що Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск.