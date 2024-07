Президентка Молдови: Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей

Молдовська президентка Мая Санду після російської ракетної атаки на "Охматдит" у Києві заявила, що Кремль перетворив свою загарбницьку війну на війну проти дітей.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що вона приголомшена нападом Росії на дитячу лікарню в Києві.

"Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз лежить у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Така нелюдяність і зневага до людського життя – це те, проти чого ми виступаємо", – зазначила Мая Санду.

Shaken by Russia’s attack on a children’s hospital in Kyiv. This hospital, which has saved thousands of children, now lies in ruins.



The Kremlin has turned this war into a war against children. Such lack of humanity and disregard for human life are everything we stand against. https://t.co/7IFIoPWtyj