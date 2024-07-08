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Президентка Молдови: Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей

Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 17:29 — Христина Бондарєва

Молдовська президентка Мая Санду після російської ракетної атаки на "Охматдит" у Києві заявила, що Кремль перетворив свою загарбницьку війну на війну проти дітей.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що вона приголомшена нападом Росії на дитячу лікарню в Києві. 

"Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз лежить у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Така нелюдяність і зневага до людського життя – це те, проти чого ми виступаємо", – зазначила Мая Санду.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на тлі російської атаки на "Охматдит" розкритикував "корисних ідіотів", які "марять" про мир з Росією.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс закликав зняти обмеження на удари по військових цілях у Росії після атаки на "Охматдит".

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Молдова Війна з РФ
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