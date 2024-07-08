У Празі кількадесят людей протестували після ударів РФ по "Охматдиту"
Новини — Понеділок, 8 липня 2024, 20:49 —
Кілька десятків людей протестували в понеділок, 8 липня, у Празі проти ранкового бомбардування дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.
Організатори протесту – чеська платформа "Громадський дороговказ" та чесько-українська ініціатива "Голос України" – наголосили, що без фінансової підтримки Україна не зможе перемогти Росію.
Учасники акції стояли з великим банером з написом англійською мовою "Не може бути миру без поразки Росії" та українськими прапорами. Поруч вони поклали дитячі іграшки та одяг, вимазані червоною фарбою, що символізувало жертв обстрілу.
Демонстранти вшанували хвилиною мовчання загиблих і постраждалих, заспівали українських пісень, скандували "Слава Україні", а також закликали НАТО, лідери якого збираються у Вашингтоні, до рішучих дій.
Масштабні російські авіаудари сьогодні вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області.
У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту" як воєнний злочин.