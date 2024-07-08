У Празі кількадесят людей протестували після ударів РФ по "Охматдиту"

Кілька десятків людей протестували в понеділок, 8 липня, у Празі проти ранкового бомбардування дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Організатори протесту – чеська платформа "Громадський дороговказ" та чесько-українська ініціатива "Голос України" – наголосили, що без фінансової підтримки Україна не зможе перемогти Росію.

Учасники акції стояли з великим банером з написом англійською мовою "Не може бути миру без поразки Росії" та українськими прапорами. Поруч вони поклали дитячі іграшки та одяг, вимазані червоною фарбою, що символізувало жертв обстрілу.

Реклама:

Фото: ČTK

Демонстранти вшанували хвилиною мовчання загиблих і постраждалих, заспівали українських пісень, скандували "Слава Україні", а також закликали НАТО, лідери якого збираються у Вашингтоні, до рішучих дій.

Масштабні російські авіаудари сьогодні вранці призвели до загибелі щонайменше 33 і поранення 140 людей у Києві та Дніпропетровській області.

У США та Євросоюзі закликали розслідувати удар по "Охматдиту" як воєнний злочин.