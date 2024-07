Під парламентом Грузії провели акцію з осудом російських злочинів в Україні після удару по "Охматдиту"

Активісти ввечері 9 липня організували під стінами парламенту Грузії акцію-нагадування про злочини Росії в Україні з кадрами удару по лікарні "Охматдит" у понеділок.

Як повідомляє "Новости-Грузия", акцію зібрала ініціатива Ukrainian Activists In Georgia як прояв солідарності з українцями після масованої ракетної атаки 8 липня, внаслідок якої загинули понад 40 людей.

Зібрання анонсували як мовчазну акцію у пам’ять про загиблих, без жодних промов. Людей закликали приносити фотографії, лампадки і дитячі іграшки.

Згодом грузинські активісти та ЗМІ опублікували кадри з самої акції.

На подію прийшло приблизно кілька десятків людей, деякі – з дітьми.

In front of the parliament building in Tbilisi, supporters of Ukraine gathered to honor the who lost their lives to the Russian mass bombing of several Ukrainian cities on July 8th.



Photos belong to @Publika_ge pic.twitter.com/6yC7PQgRAW