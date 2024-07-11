Парламент Молдовы начал заседание минутой молчания по погибшим в понедельник украинцам

Парламент Молдовы, собравшийся на заседание в четверг, начал его минутой молчания по гражданским украинцам, погибшим в результате российской ракетной атаки в понедельник 8 июля.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Минуту молчания инициировал спикер парламента от правящей партии PAS ("Действие и солидарность") Игорь Гросу.

"На днях мы стали свидетелями того, как кремлевский режим нанес ракетный удар по Украине. Одна из ракет попала в крупнейшую детскую больницу Киева "Охматдет", где находились около 600 детей, которые ежедневно борются за жизнь", – сказал спикер.

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Депутатам также показали видео, снятое возле "Охматдета" после обстрела.

Минутой молчания открывали также совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и премьера Польши Дональда Туска в Варшаве – она проходила через несколько часов после обстрела.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду после удара по "Охматдету" заявила, что Кремль превратил свою захватническую войну в войну против детей.

А под парламентом Грузии несколько десятков активистов провели акцию с осуждением российских преступлений в Украине после удара по "Охматдету". Похожая акция состоялась также в Берлине, в центре Праги и в других городах по всему миру.