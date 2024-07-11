Стало відомо, як і коли Урсулу фон дер Ляєн переобиратимуть на посаду

Майбутнє Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Європейської комісії вирішиться у четвер, 18 липня, о 14:00 за київським часом.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Остаточне рішення про дату голосування ухвалили на засіданні конференції президентів – найвищих посадових осіб Європарламенту.

Цього дня депутати Європарламенту проголосують за те, чи повинна Урсула фон дер Ляєн обіймати посаду другий термін. Для затвердження їй потрібен 361 голос з 720 євродепутатів.

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Згідно з порядком денним Європарламенту на наступний тиждень у Страсбурзі, о 10 ранку за київським часом відбудеться виступ фон дер Ляєн, після чого проходитимуть дебати до 12:00.

Голосування розпочнеться о 14:00 За Києвом. Після 30 хвилин голосування почнеться підрахунок голосів і результати оголосять приблизно о 15:45.

Якщо фон дер Ляєн не набере 361 голос, національні лідери країн ЄС повинні будуть повернутися до обговорення і запропонувати іншого кандидата.

Нагадаємо, глави держав та урядів Європейського Союзу дійшли згоди щодо розподілу посад у блоці на наступний політичний термін наприкінці червня.

Про процес вибору топпосадовців читайте у статті: Євросоюз шукає нових лідерів. Як обиратимуть керівництво ЄС та що це означає для України.